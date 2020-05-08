Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus’a indi. Uçaktaki malzemeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied’e hitaben yazdığı mektup yetkililere teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunus’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied’e hitaben yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi" denildi.
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Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Tunus’a indi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Tunus’a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied’e hitaben yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz