Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı. Gönderilen malzemeler, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasyl Bodnar, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Deniz Yarbay Cengiz Çevik tarafından karşılandı. Malzemelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy’e yazdığı mektup da yetkililere teslim edildi.
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Türkiye’den Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’ya tıbbi yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz