Savunma sanayisinde milli atılım

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinalarla oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası’nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komuta Kademesi video konferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası’nda 5,56 milimetreden 40 milimetreye kadar çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişekleri NATO standartlarında üretiliyor. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni üretim hattının açılışı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay’ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

“SAVUNMA SANAYİİNDEKİ YERLİ VE MİLLİLİK ORANLARI YÜZDE 70’LERE DAYANDI”

Açılış öncesinde MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere’den yeni fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye’de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu çalışmaların savunma sanayiine de yansıdığını dile getiren Akar, “Savunma sanayii çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayiindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70’lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİMİN YÜZDE 40 ARTMASI DA BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞI”

Bakan Akar, “Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek Fabrikası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması bakımından gerçekten son derece önemli bir konuma sahip. O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin, üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm taleplerin daha hızlı karşılanacağını belirten Akar, "Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Tezgah bağımlılığımız olduğunda parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

(İHA)