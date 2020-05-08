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ENGELLİLERE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan merkezin öğrencilerini evlerinde tek tek ziyaret ettiler.

Etimesgut Belediyesi'nden Engelli ailelere "Anneler Günü" ziyareti

Öğrencilerin eğitim dönemlerinde atölyelerde yaptıkları hediyelik eşya ve oyunlardan oluşan paketleri Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in selamını ileterek engellilere verdiler.

Engelliler de paketleri alarak annelerine anneler günü hediyesi verdiler. Engelli ve aileleri büyük mutluluk yaşayarak bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Demirel'e teşekkür ettiler.

Eğitmenler ayrıca engelli ve ailelerine telefonla verdikleri eğitim programlarına uymalarını, ders ve ödevleri düzenli yapmaları tavsiyesinde bulundular.