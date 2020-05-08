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Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları pazar alışverişlerinde uyararak, “Pazar yerinde dikkatli olalım” dedi.
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, “ Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar korona virüs uzatabilir” ifadelerine yer verdi.

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