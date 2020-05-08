Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”

Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, “ Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar korona virüs uzatabilir” ifadelerine yer verdi.