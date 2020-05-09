Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:35 TSİ- Belediyeler G: Bugün 09:37 TSİ

Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’dan çiçek sürprizi…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’dan çiçek sürprizi… Başkan Balcı, Doğantepe Yaşlılar Evi’ne yerleştirilen İsmigül Şahin’i ziyaret ederek, kendisine istediği rengarenk çiçeklerden armağan etti. Başkan Balcı, Yaşlılar Evi’nde kalan diğer büyükleri de unutmadı.  Herkesi kapıdan ziyaret ederek çiçek ve hijyen paketi hediye eden Başkan Balcı, Yaşlılar Evi’nde kalan annelerin Anneler Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi. 

Altındağ Belediyesi tarafından, çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığı otobüs durağından alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi’ne yerleştirilen İsmigül Şahin, hayalini kurduğu rengarenk çiçeklere de kavuştu. Başkan Asım Balcı, sıcak yuvasında ziyaret ettiği İsmigül Şahin’e rengarenk çiçekler hediye etti.

ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Başkan Balcı, Doğantepe Yaşlılar Evi ziyaretinde, Yaşlılar Evi’nde kalan anneleri de unutmadı. Tüm anneleri sosyal mesafe kuralına uyarak, kapıdan ziyaret eden Başkan Balcı, hepsine rengarenk çiçekler ve hijyen paketi armağan etti. 

Tüm annelerin anneler Günü’nü kutlayan Başkan Balcı “Doğantepe Yaşlılar Evimiz bizim için çok kıymetli… Bugün burayı ziyaret ederek, annelerimizin Anneler Günü’nü kutladık. Şartlar nedeniyle ellerini öpemesek de, kalbimiz onlarla birlikte… Onlar hep gönlümüzün en güzel yerinde… Çiçeklerimizi ve hijyen paketlerimizi armağan ettik. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum.” dedi. 

RENGARENK ÇİÇEKLERİNE KAVUŞTU 

Otobüs durağından alarak Doğantepe Yaşlılar Evi’ne yerleştirdikleri İsmigül Şahin’i de, yeni evinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Kendisinin bizden talep ettiği rengarenk çiçekleri de kendisine ulaştırdık. Çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık. Evini çiçeklerle süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi’ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere deneme kitapçığı mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere deneme kitapçığı
Sokak hayvanlarına pilot uygulama mask
Sokak hayvanlarına pilot uygulama
Mamak’ta gri duvar kalmayacak mask
Mamak’ta gri duvar kalmayacak
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor mask
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nden esnafa gıda desteği mask
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nden esnafa gıda desteği
Başkan Altınok duyurdu! Anneler Gününü anlatan En Güzel 20 Mesaja Ödül mask
Başkan Altınok duyurdu! Anneler Gününü anlatan En Güzel 20 Mesaja Ödül
Ankara Halk Ekmek raflarında yer alan yerli ürünler halkın yüzünü güldürüyor mask
Ankara Halk Ekmek raflarında yer alan yerli ürünler halkın yüzünü güldürüyor
Bu köyde hayat var mask
Bu köyde hayat var
Kardeşlik Sofrası Mamak’ta mask
Kardeşlik Sofrası Mamak’ta
Sincan Belediyesi felçli kediyi hayata döndürdü mask
Sincan Belediyesi felçli kediyi hayata döndürdü

Bugün 09:35 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak’ta gri duvar kalmayacak mask
Mamak’ta gri duvar kalmayacak
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü mask
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü
Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım” mask
Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”
Etimesgut Belediyesi'nden Engelli ailelere "Anneler Günü" ziyareti mask
Etimesgut Belediyesi'nden Engelli ailelere "Anneler Günü" ziyareti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi: Tatlar ve Polatlı arıtma tesisi için red kararı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi: Tatlar ve Polatlı arıtma tesisi için red kararı
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor mask
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Karantina yurdundan teşekkür videosu mask
Karantina yurdundan teşekkür videosu
Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdü mask
Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdü
Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz mask
Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu mask
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem mask
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi mask
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL