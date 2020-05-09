Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 12. ve 13. Maddeleri gereğince Hamza Cebeci atandı.
Bugün 10:05 TSİ- Gündem
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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