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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 12. ve 13. Maddeleri gereğince Hamza Cebeci atandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bugün 10:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

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