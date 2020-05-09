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Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı; genç sâzendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla “Genç Sâzendeler İcra Yarışması” ile “Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” düzenliyor.

Elif Duman
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Kültür ve Turizm Bakanlığı; genç sâzendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla “Genç Sâzendeler İcra Yarışması” ile “Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” düzenliyor.

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen yarışmaların başvurularını koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul etmeye başlayan Bakanlık, genç yeteneklere kendilerini keşfetme imkânı sunuyor.

Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen “4. Genç Sâzendeler İcra Yarışması”na son başvurular 29 Mayıs’ta kabul edilecek. Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirdiği “4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” başvuruları ise 5 Haziran’da son bulacak.

Yarışmaların Koşulları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmalara katılmak isteyenler, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri guzel.sanatlar@ktb.gov.tr adresinden elektronik posta yoluyla Bakanlığa iletmeleri gerekiyor. Bakanlık yarışmalara bizzat ya da posta yoluyla başvuru kabulü yapmıyor.

Başvuru sahiplerinden; gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını “4. Genç Sâzendeler Yarışması” ya da “4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” şeklinde yazmaları isteniyor.

“4. Genç Sâzendeler Yarışması”na başvuranlardan ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile Bakanlığa iletmeleri bekleniyor.

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