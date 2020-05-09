Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran’dan “Anneler Günü” Mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, annelerin şefkat, emek, sabır ve fedakârlıklarıyla en yüce duyguların sembolü olduğunu belirterek, “ Pandemi sürecinde evlatlarından ayrı kalarak fedakârca vazifelerini yapan sağlık çalışanı anneler ve şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

ATO Başkanı Baran, bir mesaj yayımlayarak Anneler Günü’nü kutladı. Ailenin ve toplumun temelini oluşturan annelerin yetiştirdiği evlatlarla milletin geleceğine yön verdiğini belirten Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Annelerimiz iş hayatında da ev hayatında da çalışkanlığı, üretkenliği güç, sevgi ve fedakârlığıyla mutluluk ve huzurun adıdır. Hem öğretmen, doktor, aşçı, girişimci gibi meslekler icra eden hem de evinde çocuklarını geleceğe hazırlayarak toplumsal değer üreten anneler sadece evladının değil tüm toplumun başının tacıdır. Bu özel günde, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerimiz ve anne olmadığı halde gönlünde anne sevgisini yaşatan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, iş dünyası adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum”