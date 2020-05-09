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Hisarcıklıoğlu: “Hiçbir şey, annelerin yüreğindeki sevgiden daha saf ve güçlü değil”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin tüm sevgilerin üzerinde yer aldığını vurgulayarak, anneliğin, fedakârlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Elif Duman
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Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin tüm sevgilerin üzerinde yer aldığını vurgulayarak, anneliğin, fedakârlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Hayatı güzelleştiren, anlamlı kılan en yüce duygu, şüphesiz sevgidir. Tüm insanoğlu aynı kanaatte birleşmiştir ki, sevgilerin de en üstün olanı anne sevgisidir.

Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur.

Kadınlarına ve annelerine gereken değeri vermeyen toplumların, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûm olacakları su götürmez bir gerçektir.

Aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını da sayısız örnekle biliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şeyin en güzeline ve en iyisine lâyık olan, bizleri doğuran, büyüten bütün annelerimize, geleceğimizin inşasında en büyük paya sahip oldukları için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimi iletirim.

Kaybettiklerimizin de mekânı cennet olsun. Anneler Gününüz Kutlu Olsun.”

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