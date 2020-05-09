10 yıl önce bugün neler oldu - 9 Mayıs 2020

ERDOĞAN KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiriyle bir araya geldi.

Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme öncesi basın mensuplarının kısa bir görüntü almasına izin verildi.

ANNELER VE ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

İstanbul Beylükdüzü’nde ennelere gününe özel şenlik düzenlendi .Katılımın hayli yoğun olduğu etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çocuk Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü projenin sembolü olan "Kanka" lakaplı maskot ise çocukların ilgi odağı oldu.

MACERA PARKININ İLK MİSAFİRİ TURİZMCİLER

Antalya’da alternatif turizm kapsamında açılan macera parkını ilk önce turizmciler denedi. Adrenalin dolu etaplarda ter dökenler komandoları aratmadı. 60 farklı oyunu deneyen turizmciler çamlar arasında ortalama 15 metre yükseklikte ip köprüler, denge oyunları ve sallanan platformlardan başarıyla geçti.

MEZAR TAŞLARI TEK TEK FOTOĞRAFLANDI

Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen, Türk-İslam dünyasının en büyük kabristanı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı tek tek fotoğraflanarak belgelendi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmayı, Ahlat fotoğrafçılık kulübü üyeleri gönüllü olarak yaptı. 210 dönümlük bir alanda yapılan çalışmayla mezar taşlarının hepsi ilk kez belgelenerek sayıları tespit edildi.

(İHA)