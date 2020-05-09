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Yenimahalle’den annelere çiçek sürprizi

Yenimahalle Belediyesi Corona virüsü nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken de Anneler Günü’nü unutmadı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Corona virüsü nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken de Anneler Günü’nü unutmadı. Yenimahalleli annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Yenimahalle Belediyesi onlara çiçek hediye etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 650 ailenin kapısına her gün 4 çeşit sıcak yemek götüren Yenimahalle Belediyesi aşevi çalışanları, Anneler Günü’nde Yenimahalleli kadınları yalnız bırakmayarak, emektar annelere kadife ve menekşe çiçeği dağıttı.

Yenimahallelilerin Anneler Günü’nü tek tek kutlayan Yenimahalle Belediyesi çalışanları,bahçeleri ve evleri renklendirecek çiçekler dağıtarak sürpriz yaptı. Aldıkları çiçeklerle birlikte mutlulukları gözlerinden okunan anneler, Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yaşar, “Bize her şeyi annelerimiz öğretti”

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl etkinlikler düzenleyerek kutladığımız Anneler Günü’nü bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Evlatlar annelerini ziyaret edemiyor, uzaktan görüşüyor, sarılamıyor, ellerinden öpemiyor. Bu virüs bunların ne kadar kıymetli olduğunu ve annelerimizin değerini bize gösterdi. Ailesinin mutluluğu için her türlü sıkıntıya katlanan, bizleri karşılıksız sevgi ve şefkatle sarmalayan annelerimizin günü kutlu olsun. Bugünler de geçecek ve anneleri hayatta olan tüm evlatlar annelerine yürekten sarılacak. O günlerin biran önce gelmesini diliyorum.” dedi.
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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