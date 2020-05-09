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Baran: “Engelleri birlikte aşalım”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek “Engelleri birlikte aşalım. ‘Biz de varız’ diyen herkesin sesini duyuralım” dedi.

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek “Engelleri birlikte aşalım. ‘Biz de varız’ diyen herkesin sesini duyuralım” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada sosyal yaşamda ve özellikle iş hayatında yer edinmekte büyük zorluklar yaşayan engelli bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekti. Bu konuda tüm toplumun bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, toplu taşımadan okullara, hastanelerden işyerlerine kadar umuma açık tüm alanlarda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıcı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Engelli bireylerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Baran, şunları söyledi:

“Toplum eşit bir şekilde yaşayabilsin diye bizler için çoğu zaman görünmez olan engelleri görünür kılmalıyız. Bizler için birer rutin haline gelen günlük eylemlerin engelli bireyler için her gün aşılması gereken birer mücadele olduğunu unutmadan, kurulu düzeni onlara uyumlu bir şekilde geliştirmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Hedefe giden yolda ilerleyenleri engelleyen hiçbir zaman fiziksel engeller olmadı. Bizi ileri taşıyacak, korkusuz kılacak yolun önündeki tek duvar zihinlerimizdeki engeller olacaktır. İnanıyorum ki bu engelleri ortadan kaldırdığımızda toplumumuz hayal ettiğimizin ötesinde güzelliklere imkân verecektir”

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