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Sincan Belediyesi'nden çiftçilere reflektör hediyesi

Sincan Belediyesi ekipleri “Trafik Haftası” dolayısıyla İlyakut Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi ekipleri “Trafik Haftası” dolayısıyla İlyakut Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Çiftçilere reflektör hediye eden ekipler, tüm vatandaşları trafik konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" her yıl Mayıs ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.  Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık etkinlikler bu yıl yapılmadı. Sincan Belediyesi ekipleri, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" münasebetiyle İlyakut Mahallesi’nde çiftçileri ziyaret etti.

Sincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Duman, İlyakutlu çiftçilerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yardımcısı Duman, bu yılki hasat dönemi ile ilgili bilgi aldı, çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu. Duman koronavirüs tedbirleri hakkında çiftçilere bilgi verdi, özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı konusunda çiftçileri uyardı.

Başkan Yardımcısı Duman, trafik kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere reflektör dağıttı. Trafik konusunda herkesi bilinçli olamaya çağıran Başkan Yardımcısı Duman, “Maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek için herkese trafik bilinci aşılamalı ve farkındalık oluşturmalıyız. Çiftçi kardeşlerimize traktör römorklarına takmaları için reflektör hediye ettik. Havaların ısınmasıyla birlikte bağlarda, bahçelerde, tarlalarda çalışma işi yoğunlaştı. Kazalara karşı önlem alabilmek için özellikle gece, traktör römorklarının arkasına mutlaka reflektör takılmalı. Sadece çiftçilerimizi değil, tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bu bilinci gelecek nesillere de aşılayabilirsek karayolu hepimiz için daha güvenli bir yer olur.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 12:45 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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