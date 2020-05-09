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Beypazarı'nda berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen seti

Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Açılıyor. Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Beypazarı Belediyesi olarak bu zorlu süreçle ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık ve mücadelemize devam ediyoruz.

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Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Açılıyor. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü tekrar faaliyetlerine başlıyor.

Bu kapsamda belediye ekiplerimiz, ilçemizde faaliyetlerine başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ayrıca iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları yapılan esnaflara yüz koruyucu siperlik ve hijyenik maske desteği de sağlanıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘ Beypazarı Belediyesi olarak bu zorlu süreçle ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık ve mücadelemize devam ediyoruz. Bu konuda gerek vatandaşlarımıza olsun, gerek esnaflarımıza olsun her türlü ihtiyaç ve desteği sağlıyoruz. Şimdi de normalleşme süreci aşamaları kapsamında faaliyeti duran berber ve kuaför esnaflarımız işlerine geri dönüyor. Bizde esnaflarımızın yanında olarak iş yerlerinin dezenfekte işlemlerini ve koruyucu ekipmanlarını temin hususunda destek oluyoruz’ dedi.

Bugün 13:53 TSİ Ankara- Belediyeler

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