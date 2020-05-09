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Ilısı Barajı’nda enerji üretimi test süreci başladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde enerji üretimine başlandı.
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Ilısu Barajı ve HES İnşaatında 4.5 MW gücündeki yardımcı ünite ana şebeke ile senkronize hale getirildi ve ilk enerji üretimine geçildiği bildirildi. Devlet Si İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Ilısu Barajı ve HES inşaatının iç ihtiyaçlarını karşılayacak olan yardımcı ünitede 28 günlük tam kapasite çalışma test süreci 7 Mayıs tarihi itibarı başladığı bildirildi.

Maksimum işletme kotunun 125 metre, toplam depolama hacminin 10,625 milyar metre küp olduğu Ilısu barajında baraj gölü 119,5 metre yüksekliğe ve 9 milyar metreküp hacme ulaştığını açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, “Her biri 200 MW kurulu gücündeki 6 adet türbinin ıslak testleri devam etmekte olup Mayıs ayı içerisinde en az 1 türbinün üretime geçecek. Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu barajı ve HES projesi ile yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun” dedi.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı’nın ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati bir proje olduğu ve enerji problemine ciddi katkı sunacağı bildirildi.

(İHA)

Bugün 19:20 TSİ İHA Ankara- Gündem

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