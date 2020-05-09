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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 50 can kaybı, bin 546 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 546 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 84 hastanın da iyileştiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 9 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 50 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 739 oldu. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 137 bin 115 oldu. Bugünkü 3 bin 84 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 89 bin 480’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 628, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 168 olduğu açıklandı.

“Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

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