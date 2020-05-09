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Ülkelerine dönemeyen 268 Pakistan vatandaşı ülkelerine gönderildi

Türkiye’de bulunan ve ülkelerine dönemeyen 268 Pakistan vatandaşı, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü İstanbul’dan kalkan Pakistan Havayollarının özel bir uçağıyla ülkelerine gönderildi.
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Türkiye’de bulunan ve ülkelerine dönemeyen 268 Pakistan vatandaşı, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü İstanbul’dan kalkan Pakistan Havayollarının PK 784 uçuş numaralı özel bir uçağıyla ülkelerine gönderildi. Gönderilenler arasına, kısa dönem vizesi olup Türkiye’ye seyahat eden ve Türkiye’de kalıcı ikamet iznine sahip olan ama Covid-19 pandemisi dolayısıyla buradaki işlerini kaybeden Pakistanlılar da dahil edildi. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha da yolcuların gidişine eşlik etmek için havaalanına gitti. Türkiye’deki Pakistan Büyükelçiliği bu seyahate ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu süreç boyunca verdikleri devamlı destek ve işbirliği için ilgili Türk makamlarına teşekkür ederiz. Türk yetkililer gereken her türlü özeni gösterdiler ve mahsur kalan Pakistanlılara yardım ettiler. Yaşasın Pakistan Bayrağı ve Türk Bayrağının kardeşliği” açıklaması yaptı.

Söz konusu uçuş, dünyadaki çeşitli ülkelerdeki Pakistanlıları evlerine geri götürmek için Pakistan’ın Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve diğer havayolları ile son zamanlarda ortaklaşa yürüttüğü eve dönüş çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

(İHA)

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