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Ankara Valisi Vasip Şahin'den "Anneler Günü" mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin'den "Özverili sağlık çalışanı anneler ile evlatlarını vatanımız uğruna şehit veren tüm şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, esenlik dolu günler diliyorum"
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ailenin güçlü temeller üzerinde var olmasını sağlayan, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle bu ülkenin evlatlarını yetiştiren annelerimiz, millî ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve toplumumuzun aydınlık geleceğinin inşasında en önemli güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den " Anneler Günü" mesajı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Ailenin güçlü temeller üzerinde var olmasını sağlayan, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle bu ülkenin evlatlarını yetiştiren annelerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve toplumumuzun aydınlık geleceğinin inşasında en önemli güvencemizdir." vurgusu yapan Şahin, salgın sürecinde gereken özenin gösterilmesi konusunda şunlara işaret etti:

"İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte de yuvasını sevgisiyle, fedakarlığıyla kuşatan, koruyan annelerimizin yanında olamasak bile onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı bir vesile ile göstermeli; salgın sürecinde sağlıklarını koruma hususunda gereken özeni göstermeliyiz.

Bu düşüncelerle, başta Kovid-19’la mücadelede başarı gösteren özverili sağlık çalışanı anneler ile evlatlarını vatanımız uğruna şehit veren tüm şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, esenlik dolu günler diliyorum."

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