Sağlik Bakani Koca’dan Anneler günü mesaji

Bakan Koca sosyal medya hesabından, yaptigi paylasimda "Yurt, anayurt olurken orada ’anne’ var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" ifadelefini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)