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Bakan Pakdemirli’den Anneler Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu pandemi sürecinde de baş tacımız, sığınağımız, kıymetlilerimiz annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, bütün annelerimizin gününü kutluyorum” açıklamasında bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Anne emektir, vefadır, evlada karşılık beklemeden duyulan sevgidir. Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren; ilk adımlarımızdan, hayat yolunda attığımız her adıma, kendi evlatlarımızın elinden tutarken de her daim yanımızda olan güvenli dağdır. ’Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ inancıyla; sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, özveriyi, paylaşmayı ve hoşgörüyü kendilerinden öğrendiğimiz, fedakârlık ve sabır timsali olan Annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Kimi zaman evinde, kimi zaman işinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında, ahırında, ağılında üretim yaparken; yeri geldi sırtında çocuğu ile yeri geldi evinde onu bekleyen evladına yetişme çabasıyla hep üretti, çabaladı annelerimiz, üretmeye de devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi sürecinde de baş tacımız, sığınağımız, kıymetlilerimiz annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, bütün annelerimizin gününü kutluyorum.”

(İHA)

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