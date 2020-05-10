10 yıl önce bugün neler oldu - 10 Mayıs 2020

“BAYKAL BİZİMLE MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR”

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek MYK Toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Özyürek, Genel Başkan Deniz Baykal’ın istifasının ardından "Bir kasetle çirkin bir komplo ile Cumhuriyet Halk Partisi etkisizleştirmek mümkün değildir" dedi.

HRANT DİNK DAVASINDA 2 TAHLİYE KARARI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 5’i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi. Beşiktaş 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink suikastı davasının 13. Duruşmasında tutuklu sanıklardan Ersin Yolcu ve Ahmet İskender tahliye oldu.

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Küçükçekmece’de, İSKİ’nin kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada kanalizasyonda bulunan bir işçi toprak altında kaldı. İşçinin yardımına ilk olarak birlikte çalıştığı arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından ne yazık ki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

TUNCELİ’DE FIRTINA: 1’İ AĞIR, 5 KİŞİ YARALI

Tunceli’de aniden başlayan fırtına şehir merkezinde 20’ye yakın binanın çatısını uçurdu.

Cumhuriyet Caddesinde yürümekte olan bir vatandaş, üzerine sac ve tuğla parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı. Burnunda ve kafatasında kırık oluşan şahıs, Tunceli Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fırtınada 4 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

"SEVGİ BAYRAĞI" TOKAT’TA

Gençlik Bayrak Koşusu’nda Samsun’dan yola çıkan Sevgi Bayrağı, Tokat-Amasya il sınırı Kuruçay mevkiinde yapılan törenle Tokatlı gençlere emanet edildi.

Bayrak devir-teslim törenine Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz, kent protokolleri ile vatandaşlar katıldı. Organizasyonda halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Gösterilerin ardından Amasyalı gençlerin elinde tören alanına gelen Sevgi Bayrağı, Tokat Valisi Yılmaz’a verilmek üzere Amasya Valisi Daşöz’e teslim edildi.

(İHA)