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65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine sokağa çıktı

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında kendilerine verilen 4 saatlik izinle yaklaşık 2 ayın ardından sokağa çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verileceğini belirtmişti. Başkent’te yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokak ve caddelerde bulunan parklara akın etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat eden 65 yaş üstü vatandaşların spor yaptığı, banklarda oturduğu ve güneşlendiği görüldü.

"50 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMAMIŞTIM"

Yaklaşık 50 gündür evden çıkmadığını söyleyen 76 yaşındaki Fethiye Kuvat, "Evde günlerimi sabırla, şükürle geçiriyor, hiç sıkılmıyorum. Sabrımızın sonu selamet diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine 4 saatlik izin verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci başarılı yönettiği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Kuvat, dışarı çıkarken aldığı tedbirlerden bahsederek, "Maskemi taktım. Yaşlılar kalabalıktır virüs alabilirim diye sokaklara veya caddelere çıkmadım. Evimin bahçesinde oturuyorum ve güneşleniyorum" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan Kuvat, söylediği şarkıyı tüm annelere armağan etti.

"VİRÜSÜ EVDE KALARAK BERTARAF EDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Son 50 gündür evden çıkmadığını aktaran 74 yaşındaki Dede Hayrettin Hasgül ise, "İnanıyorum ki Covid-19 dediğimiz salgını ancak evde kalarak bertaraf edebiliriz diye düşünüyorum. Virüsün yakın temasla bulaşabildiğini biliyoruz. Hem sosyal mesafeye dikkat ederek hem izolasyonu sağlayarak hem de devlet büyüklerimizin bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Bunlara uymak gerektiğini düşünüyorum. Onlara da çok teşekkür ederim. Büyük ve gayretli çalışmaları var. Allah onlara kolaylıklar versin" dedi.

Evdeki zamanlarında şiir okuduğunu, televizyon izlediğini ve evin odalarını gezdiğini kaydeden Hasgül, "45 gün daha durmamız gerekse yapmak zorundayız, uygulamak zorundayız. Çünkü izolasyonu uygulamazsak ileride büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Üzerine yükümlülük düşen tüm vatandaşların da izolasyona uyması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Annelere ne söylense az geleceğini ifade eden Hasgül, "Anne sosyal hayatta çalışıyor olsa bile karşılığını maaş olarak alıyor. Evdeki annelik iş güdüsüyle çalıştığı süreçte bir kuruş beklemeden karşılıksız çalışan tek kurum, insan, varlık annedir. Anneler çok kıymetli, çok değerlidir. Şair öyle söylemiş ya, ’Anne başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş.’ Bu vesileyle Anneler Günü’nü kutluyor, tebrik ediyorum" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü/İHA)

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