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Ankara ve Türkiye^de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’ Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler.
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

"“Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 138 bin 657, can kaybının ise 3 bin 786 olduğunu duyurdu.

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Üsküdar’da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi

Üsküdar’da 65 ve 65 yaş üstü yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

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Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Dünya hala korona virüsün pençesinde. mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.

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’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’

Bilim insanları korona virüse dair bir makale kaleme aldı. Makalede eğer değişmezsek, yeni salgınların kapıda olduğuna dikkat çekildi.

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Tanı konmayan 150 bin kişiye ücretsiz test

Birçok ülkede insanlar virüs tedavisi için binlerce dolar harcarken, Türkiye tanı konulmayan hastaya testi de ücretsiz yapacak.

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Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.

(İHA)

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