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Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların fotoğraflarını kullanarak bir teşekkür videosu yayımladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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