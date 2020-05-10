Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür videosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların fotoğraflarını kullanarak bir teşekkür videosu yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz