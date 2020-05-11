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Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ankara'da ve 23 ilde, 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da tamamlandı.

Bir sonraki Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması 16 ve 17 Mayıs'ta uygulanması bekleniyor..

Yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı. Ankara'da uygulamanın son bulmasıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda araç hareketliliği gözlendi.

Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.