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Başkent’te sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da sona erdi.
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İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı özel araçlar ve ticari taksi sürücülerin sokaklara çıktığı görüldü.

13 BİN 716 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 13 bin 716 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

(İHA)

Bugün 09:25 TSİ İHA Ankara- Gündem

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