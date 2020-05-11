Altındağ’da anneler günü duygu dolu anlara sahip oldu

Altındağ’da anneler günü hem hüzünlü, hem de sevinç dolu yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sabah saatlerinde her ikisi de 85 yaşında olan Nezahat Erdem ve Saliha Kavlak’a doğum günü ve anneler günü sürprizi yaptı. Başkan Balcı ardından, şehit annelerini ziyaret etti.

Altındağ’da anneler gününü hem özel hem de unutulmaz kılabilmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Bugün iki yoğun duyguyu bir arada yaşadık. Nezahat ve Saliha teyzelerimizin doğum günü sevincine ortak olduk. Anneler gününü kutladık. Daha sonra ise evlatlarını vatan uğruna toprağa vermiş şehit annelerimizle bir araya geldik. Hem sevindiğimiz hem de hüzünlendiğimiz bir gün oldu” dedi.

AYNI GÜNDE ÇİFTE KUTLAMA

Başkan Asım Balcı, ilk olarak Nezahat ve Saliha teyzelere hem anneler günü, hem de doğum günü sürprizi yaptı. Aynı gün doğan 2 kapı komşusu unutamayacakları bir gün yaşadı. Her ikisi de 10 Mayıs 1934 doğumlu olan Nezahat Erdem (85) ve Saliha Kavlak (85), hem hayatlarında ilk kez doğum günü kutlamanın hem de anneler günü kutlamanın sevincini bir arada yaşadı. Başkan Balcı’yı elinde pastayla karşılarında gören Nezahat ve Saliha teyzelerin sevinci görülmeye değerdi.

Bu güzel sevince ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcı “Bugün bu tatlı, tonton teyzelerimize güzel bir sürpriz yaşatmak istedik. Nezahat ve Saliha teyzelerimiz aynı gün doğmuşlar. Her ikisi de 10 Mayıs 1934 doğumlu, yani 85 yaşındalar. 85 yıllık koca ömürlerinde hiç doğum günü kutlamamışlar. Ayrıca bugün bir de Anneler Günü… 2 güzel günün bir araya gelmesini değerlendirelim, bugün onlara unutmayacakları bir sürpriz yapalım istedik. Sabah saatlerinde hemen organize olduk. İlk kez mum üflediler. Heyecanları, sevinçleri görülmeye değerdi. Bütün büyüklerimiz gibi, Nezahat ve Saliha teyzelerimiz de başımızın tacı… Hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlu olsun. Her ikisine de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum, ellerinden öpüyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

Başkan Balcı günün diğer bölümünü ise şehit annelerine ayırdı. 3 şehit annesini evlerinde ziyaret eden Başkan Balcı, “Bugün ellerimizde çiçeklerimizle evlatlarını vatanımız uğruna toprağa vermiş şehit annelerimizi ziyaret ettik. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu gördük. Onlarla birlikte biz de çok hüzünlendik. Belki bugün evlatları yanlarında değildi ama, biz de onlara evlatlarıymış gibi sevgimizi, ilgimizi sunduk. Çünkü onlar bize aziz şehitlerimizin emanetleri… Şartlar gereği ellerini öpemesek de, onlar bizim gönlümüzün en güzel yerinde… Kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, evlatlarının nur içinde yatmasını temenni ediyorum.” dedi.