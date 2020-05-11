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Anneler için nağmeler yükseldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde Mamak Belediyesi Anneler Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde Mamak Belediyesi Anneler Günü’ne özel etkinlik düzenledi. 50’yi aşkın Roman Sokak sanatçısı, ekiplere ayrılarak Mamak sokaklarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan anneler için şarkılar söyledi. Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, sanatçılarla birlikte Mutlu Mahallesi’nde yürüyerek vatandaşları selamladı, annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinin pencereleri ve balkonlarından sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

''Ellerini öpemesek de selamlayacağız''

Mamak Belediyesi tarafından annelere özel düzenlenen etkinlik kapsamında Musiki Muallim Mektebi önünde toplanan Roman Sokak sanatçıları, gezdikleri mahalle ve sokaklarda anneler için mini bir konser verdi.

Sanatçılara, uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler de ilgi gösterdi. Etkinliği, hem anneler hem de sokağa çıkan büyükler için düzenlediklerini kaydeden Başkan Köse, Hazreti Muhammed'in "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözünü hatırlatarak, “Cennet annelerin ayakları altındadır." sözünü hatırlatarak, "Bizleri karşılıksız seven, varlığımızı bir anlamda borçlu olduğumuz sevgili annelerimizin ellerinden öpüyoruz, onlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi. Anneler için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Köse, "Bugün her ne kadar ellerini öpemesek de onları selamlayacağız.” diye konuştu.
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Bugün 09:55 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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