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Ankara'nın gri duvarları ressamların dokunuşlarıyla artık rengarenk

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent merkez ve ilçelerinde yaya alt geçitleri, köprüler ve boş duvar yüzeylerini doğayla uyumlu ve estetik dokunuşlarla renklendiriyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te bulunan yaya alt geçitleri, köprüler ve boş duvar yüzeylerini ressamların sihirli dokunuşlarıyla renklendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği proje ile Başkentli ressamlar, şehrin birçok noktasında sanatsal çalışmalara imza atıyor. Ressam Şenol Karakaya ve ekibi Elmadağ Giriş Köprüsü Alt Geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Alt Geçitlerini Ankara kedisi ile lale resimleriyle donattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile yaya alt geçitleri, köprüler ve boş gri beton duvarlar; ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizimleriyle buluşuyor.

PROJEYİ BAŞKAN YAVAŞ BAŞLATTI  

Ressam Şenol Karakaya’nın koordinatörlüğünde 7 ressamın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan sanatsal eserler vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

Başkent’in sembollerini resmederek yeniden canlandırmak istediklerini belirten Şenol Karakaya, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“2019 Kasım ayında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından başlatılan bu projede yer almaktan çok mutluyum. İnsanlara sanatsal bakış açısı kazandırmak, modern bir kent olmak ve sanat galerisini sokağa taşımak istiyoruz. Başkanımız da Ankara’nın gri duvarlardan kurtulmasını arzu ediyor. Bu amaçla bu projede yer alıyoruz. Sanatsal sokak tasarımlarını tanıtarak, şehirlere canlılık getirmek, doğayı ve renklerini taş binalar arasında insanlarla buluşturmayı amaçlıyoruz.”

Eşi Şenol Karakaya ile Başkent duvarlarını boyayan ressam Rabia Karakaya da düşüncelerini, “Amacımız insanları balkonlarına, pencerelerine ve sokağa çıktıklarında gelinciklerle buluşturmak. Kente görsel bir şölen katmak. Başkanımız Mansur Yavaş’ın sanata ve sanatçıya verdiği değerle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Gri sokakları renklendirerek Ankara’nın rengarenk bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz“ sözleriyle ifade etti.

BAŞKENT’İN SEMBOLLERİ YENİDEN CANLANIYOR

Elmadağ Giriş Köprüsü Alt Geçidi, Kenan Evren Bulvarı Alt Geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Yaya Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Alt Geçidini sihirli elleriyle adeta görsel bir şölene dönüştüren ressamlar; Ankara Kedisi, Ankara Çiğdemi ve Ankara Beyaz Güvercini ve lale gibi Başkent’in sembollerine de yer veriyor.

Duvarların renklenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden 61 yaşındaki Kalender Akbal adlı vatandaş, “Ankara’ya yakışır bir çalışma başlatılmış. Mansur Başkan’ın sanata önem verdiğini yaptığı çalışmalarından takip ediyoruz. Beton yığınları arasında yaşıyoruz ve bu doğa renkleriyle içimiz açılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” derken, hobi olarak resim yaptığını ve alt geçitten geçerken resimlerin ilgisini çektiğini söyleyen Sultan Akbal ise, “Çevreye canlılık katmış çok güzel olmuş. Alt geçitlere özellikle yapılmış olması da avantaj, çünkü karşıdan karşıya geçerken alt geçidin olduğu fark edilmiyordu. Mansur Başkanın, Ankara’ya ve sanatçılara verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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