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Başkan Altınok’tan şehit ve gazi annelerine ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki şehit annelerini Anneler Günü’nde yalnız bırakmadı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki şehit annelerini Anneler Günü’nde yalnız bırakmadı. Altınok, 15 Temmuz şehidi polis memuru Köksal Kaşaltı’nın annesi Satı Kaşaltı, Güneydoğu şehidi Osman Özen'in annesi Zeynep Özen ve Güneydoğu Gazisi Mükremin Delice'nin annesi Fatma Delice’ye Anneler Günü ziyaretlerinde bulundu.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Başkan Altınok, Anneler Günü ziyareti kapsamında eşi ve çocuklarıyla birlikte ilk olarak 15 Temmuz şehidi polis memuru Köksal Kaşaltı’nın annesi Satı Kaşaltı’yı ve ailesini daha sonra da Güneydoğu şehidi Osman Özen'in annesi Zeynep Özen’i evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Keçiörenli şehit annelerine çiçek hediye eden Altınok son olarak Güneydoğu Gazisi Mükremin Delice'nin annesi Fatma Delice’yi de ziyaret ederek gazi annesine çiçek takdim etti.

“TÜM KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN”

Anneler günü ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne kadar şehit ve gazi olan asker, polis ve güvenlik güçlerine şükranlarını ileten Altınok, “Devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize selam olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Vatanımız daim olsun, bayrağımız ebediyen göklerde dalgalansın, minarelerden ezanlarımız hiç susmasın, vatanımız devletimiz ebed müddet var olsun” dedi.

“ANNELERİMİZ YİĞİTLİĞİN TİMSALİDİR”

Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan Altınok, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu`dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.”
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