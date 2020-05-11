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10 yıl önce Ankara ve Türkiye'de bugün neler oldu - 11 Mayıs 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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CHP BAŞKANLIĞINA VEKALETEN CEVDET SELVİ ATANDI

CHP’de Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasının ardından başkanlık görevine vekâleten Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi atandı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI MEDVEDEV, ANKARA’DA

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Medvedev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara Valisi Kemal Önal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Medvedev, askeri tören birliğini selamladıktan sonra, VIP salonuna geçmeden, apronda bekleyen zırhlı makam aracına binerek, havalimanından ayrıldı.

EROĞLU, BAŞBAKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Esenboğa Havalimanı’ndan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eroğlu, 26 Mayısta Kıbrıs’ta görüşmelerin yeniden başlayacağını hatırlatarak, Kıbrıs ile ilgili her türlü konuyu Erdoğan ile değerlendireceklerini kaydetti.

TEKİRDAĞ’DA METAN GAZI FACİASI: 3 ÖLÜ

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’ne bağlı Ballıhoca Köyü’nde aynı aileden 3 kişi, girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenxi.

İddialara göre Yekta Avcı su çıkarmak için kullandıkları motoru çalıştırmak üzere su kuyusuna indi; oğlunun geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen baba Salim Avcı peşinden kuyuya girdi. Aradan geçen zaman içerisinde oğlu ve eşinin geri dönmemesi üzerine Nuriye Avcı da yardım için kuyuya indi. 3’ü de kuyunun içerisinde biriken metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Avcı ailesinden haber alamayan yakınları Jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerini Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından bulundukları yerden çıkardı.

UYUŞTURUCU DİYE FARE ZEHİRİ SATMIŞ!

Adana’da bir uyuşturucu satıcısı uyuşturucu diye "Malathoin" isimli fare ilacı satarken suç üstü yakalandı.

Yapılan kriminal incelemede zehrin, fare, sivrisinek ve böceklerin öldürülmesinde kullanılan bir ilaç olduğu, bağımlıların bir çeşit uyuşturucu ile aynı renkte olduğu ve vücudu uyuşturduğu için diğerinden ayırt edemedikleri ortaya çıktı.

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