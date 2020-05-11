Keçiören Belediyesi kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve 4 saatliğine dışarı çıkma izni olan 65 yaş üzeri vatandaşımıza 7 mahallemizde kendi üretimimiz olan maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımını yaptık. Aynı zamanda Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ekiplerimiz de 65 yaş üzeri vatandaşımıza ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak maske ve dezenfektan dağıttı.” dedi.

DESTEK MERKEZİ MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITTI

Başkan Altınok, yeni normalleşme takvimiyle birlikte 7 haftanın ardından 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ila 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kuşcağız, Atapark, Yayla, Şefkat, Esertepe, Kamil Ocak ve Ovacık mahallelerinde kolonya, maske ve dezenfektan dağıttı. Ayrıca Keçiören Belediyesi Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi ekipleri de ilçe genelinde 65 yaş üzeri vatandaş için maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

ALTINOK HER ŞARTTA VATANDAŞIN YANINDA

Şartlar ne olursa olsun vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Altınok, Keçiörenlileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını, gönül alıp gönül yapmaya devam edeceklerini ifade etti.