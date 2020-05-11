50 gün sonra müşterilerine kavuşan Ankara'lı berberler mutlu

Ankara’da berber esnafı olan Cihan Dikme, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine mesleklerine ve müşterilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ederek, evinde kendisini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile karşılaştıklarını dile getirdi. Müşterilerin berberlerin açılma tarihini beklediğini dile getiren Dikme, “Genelde randevulu çalışıyorduk. Müşterilerimiz randevu alarak sıra beklemeden saat başı olacak şekilde, 40-50 dakikada tıraşı bitirdikten sonra arada dezenfeksiyon yapıp diğer müşterimizi alarak mesleğimizi icra ediyoruz. Eldivenlerimiz, maskelerimizi takarak, tek kullanımlık havlular ve tek kullanımlık peçeteler kullanıyoruz. Müşterilerimiz de bu bilinçle gönül rahatlığı ile geliyor. Bütün makinelerimizi, makaslarımızı güzelce dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimize ve mesleğimize döndüğümüz için gayet mutluyuz. Bu süreçte herhangi bir vakaya rastlamamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İLGİNÇ VAKALAR DA GELDİ”

Randevuların 1 hafta boyunca dolu olduğunu ve evlerinde kendini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile berbere geldiklerini belirten Dikme, “Bu hafta için doluyuz. 50 günlük sürede bir birikim oldu. Müşterilemiz genelde sabretmişler ve beklemişler. İlginç vakalar da geldi. Yanlarını sıfıra vuranlar, Amerikanvari kesenler, üç numaraya veya bir numaraya vuranlar. Daha da bunlarla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

Berber Hüseyin Ünal ise, "Çok mutluyuz. Tekrardan dükkanımızı açarak müşterilerimizi gördük. Bu süreç müşter

ilerimizden uzaklaştırdı bizi. Sohbet edip fazla yakınlaşamıyoruz. Tedbirlerimizi alarak işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önlemlerimizi alarak hassasiyet içerisinde hizmet ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediklerini belirterek, berberlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Berber, kuaför ve güzellik salonları, müşterilerine randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

(İHA)