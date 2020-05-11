Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:16 TSİ- Gündem G: Bugün 13:24 TSİ

Ankara'da AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklar hareketlendi

Başkentte AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
mask

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak günlük hayatlarına devam ediyor. 

Başkentin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve Ankamall alışveriş merkezinin etrafındaki Gazi Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlendi. 

Toplu taşıma kullananların eldiven ve maske takarak, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Kızılay Milli İrade Meydanı'nı temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvercinleri de besledi.


Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve durdurdukları araçlardaki vatandaşların ateşini ölçtü.

Bugün 13:16 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Havaalanında kuyruklar ve oturma alanlarına sosyal mesafe ayarı mask
Havaalanında kuyruklar ve oturma alanlarına sosyal mesafe ayarı
Bakan Ersoy Vakıf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı mask
Bakan Ersoy Vakıf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine sokağa çıktı mask
65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine sokağa çıktı
MSB’den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı mask
MSB’den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
10 yıl önce bugün neler oldu - 10 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 10 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen mask
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor mask
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor
Otomobil üzerine uzanarak yolculuk pes dedirtti mask
Otomobil üzerine uzanarak yolculuk pes dedirtti
AVM’ler açıldı müşteri bahaneleri şaşırttı mask
AVM’ler açıldı müşteri bahaneleri şaşırttı
Tofaş Otomobil Fabrikası'nda üretim başladı mask
Tofaş Otomobil Fabrikası'nda üretim başladı
Eşi ve bebeğini kaybetti: Kurallara uymayanlara tepki gösterdi mask
Eşi ve bebeğini kaybetti: Kurallara uymayanlara tepki gösterdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL