İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, DHKP-C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. HSK, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
Bugün 14:15 TSİ- Gündem
HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz