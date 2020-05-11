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HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DHKP-C’li İbrahim Gökçek hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
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İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, DHKP-C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’le ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. HSK, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

Bugün 14:15 TSİ İHA Ankara- Gündem

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