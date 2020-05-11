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Ankara Sincan'da 675 Kuaför, berber ve güzellik salonları iş başı yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı. Sincan Belediyesi titiz bir çalışma sonucu tüm işyerlerini dezenfekte etmişti.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı. Sincan Belediyesi titiz bir çalışma sonucu tüm işyerlerini dezenfekte etmişti.

Sincan’daki 435 berber, 222 kuaför ve 18 güzellik salonunda Sincan Belediyesi tarafından yürütülen hijyen çalışması tamamlanmasının ardından kapılarını bugün hizmete açtı. Halk sağlığını korumak adına 14 Şubat’tan bu yana ilçede büyük bir temizlik seferberliği yürüten Sincan Belediyesi; kuaför, berber ve güzellik salonlarını ücretsiz olarak dezenfekte etti, hijyen için gerekli maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri 21 Mart itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştu. Ancak Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde büyük bir başarı gösteren Türkiye, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılması yönünde karar alındı. Söz konusu iş yerleri, Sincan Belediyesinin hijyen desteği sonrasında bugün itibariyle çalışma hayatına geri döndü.

Ancak bazı şartlar var. Temizlik ve hijyen şartlarının her daim sağlaması, koltuk sayısını yarıya indirmesi, her müşteri sonrası alet ve koltukların dezenfekte edilmesi ve havluların tek kullanımlık olması bu şartların başında geliyor.

SİNCAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE OLACAK

Halk sağlığı için hijyen çalışmalarına büyük bir özveriyle devam eden Sincan Belediyesi, ilçede bulunan kuaför, berber ve güzellik salonlarına hijyen desteğinin yanı sıra denetimlerini de sürdürecek. Zabıta ekipleri söz konusu iş yerlerinin açılmasının ardından kurallara uyup uymadıkları noktasında denetimler yapacak, hijyen kuralları sık sık hatırlatılacak.

Bugün 15:20 TSİ Ankara- Belediyeler

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