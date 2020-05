Mhp'li Deniz Depboylu'dan "Engelliler Haftası" Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz DEPBOYLU’nun “10- 16 Mayıs Engelliler Haftası” hakkında yapmış olduğu yazılı basın açıklaması aşağıdadır.

Hepimizin bildiği üzere içinde bulunduğumuz bu hafta, özel durumları sebebiyle yaşamda karşılarına çıkan sayısız engelle mücadele etmek mecburiyetinde kalan engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunlara çözüm üretmek ve hassasiyet geliştirmek maksadıyla seçilmiş özel bir haftadır.

Hayat her insanın karşısına yaşamı boyunca birçok engel çıkarır. Her insan yaşamına devam etmek için bu engellerle mücadele eder. Kimi zaman engelleri kaldırmayı, kimi zaman aşıp geride bırakmayı başarırken, kimi zaman da kabullenmeyi öğrenir. Her engel yaşam sınavının bir parçası, büyümenin ve olgunlaşmanın değerli birer aracıdır.

Unutulmamalıdır ki talihsiz bir kaza, kasıtla oluşmuş bir yaralanma, bir hastalık veya başa gelebilecek herhangi bir olay; sağlıklı bir insanın yaşamını zorlaştıracak engellere sebebiyet verebilir. İçinde bulunduğumuz durumu daha da zorlaştırabilir.

Bugün tüm dünya ülkeleri hızla yayılarak tüm insanların yaşamını tehdit eden bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Tüm toplumlar; yaşam tarzları, alışkanlıkları, kaybolan veya devam eden değerleriyle birlikte içinde kaldıkları bu yeni durum karşısında zorlu bir sınav veriyor.

Salgın hastalık nedeniyle deneyimlediğimiz bu süreç; belki de birçok engellinin yaşadığı hareket sınırlılığı yani özgürce hareket edebilme şansının olmamasını herkese farklı da olsa bir şekilde yaşatarak hepimizi empati kurma deneyimine zorlamıştır. Bedensel veya zihinsel bir engeli yokken dahi bu sınırlılığı yaşamak zorunda kalanların; aynı süreci engelleriyle yaşamak zorunda kalan bireylerin ve onlara gözü gibi bakan kıymetli ailelerinin ne kadar zorlanabileceklerini de düşünmeli ve hatırlamalıdırlar.

Engel bireyde değil, özel gereksinimi olan bireyin yaşamını sürdürmesine uygun hâle getirilmeyen koşullardadır düşüncesi ile hareket etmek gerekmektedir. Böylece ülke olarak, bir bütün olduğumuzu, her sorun veya engeli birlikte aşma iradesine sahip olduğumuzu bir kez daha teyit etmek yerinde olacaktır.

Bu inançla özel gereksinimleri nedeniyle sorun yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sadece yılın bir günü veya bir haftası değil; her gün ve her saat ulaşılabilir olduğumuzu, her daim yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Aynı şekilde özel ve değerli birer vatandaş olarak her alanda ülkemize kattıkları için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sadece bu hafta içerisinde değil, yaşamın her anında, yılın bütün günlerinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlılık gösterilmesi, bu sorunların çözüme kavuşturulması için de kararlı ve hızlı adımlar atılması gerektiğini, bunun her birimiz tarafından yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu biliyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin her engel aşılmak için vardır anlayışıyla hareket ediyor, engelleri kaldırmak üzere güçlü ve etkin politikalar geliştirmeye devam ediyoruz.

“ 10-16 Mayıs Engelliler Haftası” vesilesiyle, tüm özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyor, sağlıklı, mutlu ve güzel yarınlar diliyoruz.