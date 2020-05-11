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11 Mayıs 2020- Gündem

Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti Haberleri - 11 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğunu açıkladı.

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48 saatte 13 bin 716 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 2 gün süresince kurallara uymayan 13 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı. 24 ile giriş çıkışların da halen kapalı olduğu belirtildi.

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Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün açıldı. Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezi önündeki oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Sırada bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü.

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İşsiz sayısı azaldı

İşsiz sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Yeşilköy salgın hastanesi açılış için gün sayıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Yeşilköy’de yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 34’ncü güne gelindi. Açılışına gün sayan hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde inşaatın büyük bir kısmının tamamlandığı ve çevre düzenlemelerine geçildiği görüldü.

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Çin’de 17 yeni vaka tespit edildi

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk olarak ortaya çıktığı Çin’de 17 yeni vaka kayıtlara geçerken ülkenin en büyük kenti Şanghay’daki Disneyland tema parkı ziyaretçilere yeniden kapılarını açtı.

11 Mayıs 2020 İHA Ankara- Gündem

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