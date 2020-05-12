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Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir” dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya cevap verdi.

Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine mandacı ve konuyla ilgisiz bölge dışı aktöreden medet ummaları sömürgeci bir mantığın eseri olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiri, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlüğünün ibretlik bir örneğidir. Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir. Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı durum keza Mısır için de geçerlidir. Bu ülke yöneticileri kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan çoktan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmektedir. ” açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz’le Birleşik Arap Emirliklerinin hiçbir alakası olmadığını belirten Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz’le hiçbir alakası olmayan BAE’ni ise diğer ülkelerle biraraya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya’ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla Suriye’de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa’nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye’ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikar şer ittifakları ile değil, ancak samimi ve gerçek bir diyalog ve işbirliği ile tesis edilebilir”

(İHA)

Bugün 09:20 TSİ İHA Ankara- Gündem

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