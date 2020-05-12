Dijital sohbete beğeni yağdı

Ramazan Ayı’nın bereketini salgından dolayı dijital platformlara taşıyan Mamak Belediyesi, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlara varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi’nde moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı programın bu kez konuğu değerli Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı oldu. Türkü ve şiirlerle dolu programa ise sosyal medya üzerinden beğeni yağdı.

Heyecanla beklenmeye başlandı

Her hafta “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” programına katılacak olan isimlerin vatandaşlar tarafından heyecanla beklenmeye başlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan Ayı’nda Mamak çok özel bir atmosfere bürünüyor. Bu yıl maalesef o manevi ortamı bir arada yaşayamıyoruz ama teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın evlerine konuk olabiliyoruz. Bu kapsamda da içerikleri birbirinden zengin programlarımızla musikiden şiire, Kur'an tilavetinden dini sohbetlere, beşeri bilimlerden tasavvufi konserlere varıncaya kadar alanında yetkin, yazar, şair ve sanatçıları tarihi bir mekân olan Musiki Muallim Mektebimizde ağırlıyoruz. Dolayısıyla kıymetli hemşerilerimizi ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Mamaklıları, sosyal medya hesaplarımızdan Ramazan Ayı boyunca her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 22.00’da canlı olarak yayınlanan “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” programımızı izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.