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12 Mayıs 2020- Gündem

Mesut Özil’in bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Arsenal’de forma giyen futbolcu Mesut Özil, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL’lik bağışta bulunmuştu. Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi, Özil’in bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Futbolcu Mesut Özil, anlamlı bir bağışa imza atmış Kızılay’ın Ramazan Ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek vermişti. Bu kapsamda Türk Kızılay’ı Ankara Şubesi tarafından hazırlanan binlerce kişilik iftar yemeği ve yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yüzlerce Kızılay personeli ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere iftar yemeği ve yardım kolilerini teslim etti.

Kapılarını açtıklarında Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler ise büyük sevinç yaşadı.

"3 DİLDE YANIT VEREN ÇAĞRI SİSTEMİYLE VATANDAŞLARA ULAŞILIYOR"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Kızılay Ankara Şubesi Başkanvekili Hamdi Sicak, Covid- 19 önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere aşevlerinde pişen yemeklerin evlerine kadar ulaştırıldığını belirterek," Vatandaşlarımıza ’siz evinizde kalın biz size ulaşacağız’ dedik. Her gün 14 bin kişiye bu paketler ulaşıyor. Özellikle COVİD ile mücadele kapsamında gönüllü desteği verdik. Vefa destek guruplarına. Hijyen paketi desteklerimiz var. Hergün yüzlerce aileye ulaştırılıyor gıda ve hijyen paketleri. Bu süreçte gelen talepleri karşılamak anlamında bir sosyal destek hattı kurduk. Bir çağrı sistemi kurduk, 3 dilde yanıt veren. Gelen talepler bu sisteme kaydediliyor. Kaydedildikten sonra ayrıştırıyor, ailelere çeşitli yardımlar şeklinde ulaştırılıyor. Gözlerimizi yaşartan büyük fedakarlıklar görüyoruz. Gönüllülerimizin çok farklı destekleri oldu. Doktor olup, bağış yapan hem de bu sistem içerisinde iş yükünü üstüne alan bağışçılarımız var. Bizim profesyonel destekçilerimizin yanında gönüllülerimiz önemli bir yük almış durumda"dedi.

Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla sahada Kızılay’a görevler verildiği belirten Sicak," Bu anlamda iş yükümüz arttı ama diğer sivil toplum kuruluşlarından gönüllü ekipler geliyor. Destek geliyor.Göçmenler bizden bağımsız izole olmadıkları için onların bu konuda iyi bilgilendirilmesi ve bulaşıcılığı en aza indirmemiz ile ilgili bir çalışma yaptık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bağışçılarımızın değerli destekleri ile oluyor. Cömert bağışçılarımızın desteğiyle kurulan hizmetler. Allah hepsinden razı olsun. Biz sadece Ramazan ayında hizmet vermiyoruz" diye konuştu.

" YEMEGİNBENDEN.COM ÜZERİNDEN YAPILAN YARDIMLARLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YEMEK ULAŞTIRILACAK"

Yakın zamanda minimal düzeyde yardımların önünü açacak bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Sicak,"yemeğinbenden.com’ diye bir site kuruyoruz. 365 gün bir yemek karşılığı bedelini ödemek suretiyle destek verebilir sitemiz yakında yayına başlayacak. Yeni yardımlara ihtiyaç var. İhtiyaç sahipleri doğdu bu süreçte Küresel salgın küresel bir ekonomik krize neden oldu. Amerika ‘da 10 milyon kişinin sosyal yardımlardan yaralanmamak için sisteme başvurduğunu İsviçre gibi ülkenin bin 500 koli gıda yardımında kilometrelerce kuyruk oluştuğunu görüyoruz. Bize yapılan bu başvurular 3- 4 kat artmış durumda. Bağışçılarımızla bu süreci daha büyük zararlar vermeden atlatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

" KIRIK HİKAYELERİ TAMAMLAMAK YOLUNDA YOL ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Her gün farklı bir hayata dokunduklarını, duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Türk Kızılay’ı Ankara Kadın Kolları Başkanı ve Gönüllü Çalışan Meltem Elmacı, ”Ailelerinden bir birey gibi bizi kucaklıyorlar, insan olduğumu hissettiriyor. İhtiyaç sahibi denildiğinde gönül olarak ne ihtiyacı varsa, onların yanında olduğumuzu göstermek adına elimizden geleni yapıyoruz. Her gün bir anı birikiyor. Hayatlara değerken biz şu süreci yaşıyoruz. Kızını kaybeden bir annemizle karşılaştık. Anneler Günü etkinliğimiz vardı, kızını kaybetmiş 7 sene önce, kızlarım evlatlarım diye bizi karşıladı. Bu bizi çok etkiledi. Adını sayamayacağımız kadar çok kişiyiz. sahada herkes bizim gönüllülerimiz. Ev hanımı, diş hekimi gönüllülerimiz var, huzurevinde gönüllerimiz var. Kırık hikayeleri tamamlamak yolunda yol almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEVİNİYORUM, BANA GELDİKLERİ ZAMAN YAŞLIYIM KİMSEM YOK”

Yanlış yaşadığını belirten Melahat Kürkçü, ”Bana devlet bakıyor. Kimsem yok. Seviniyorum, bana geldikleri zaman yaşlıyım kimsem yok. Onlara sığındım ben ilk Allah sonra onlar benim için şeklinde konuştu. Hasan Kaya isimli vatandaş ise, ”Ailemle birlikte yaşıyorum. Rahatsızım çalışmıyorum. İki kez felç geçirdim” dedi.

(İHA)

12 Mayıs 2020 İHA Ankara- Gündem

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