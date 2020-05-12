Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Mayıs 2020- Gündem

Sincan pazarlarında gıda dışı ürünlerin satışına başlandı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. Sincan’daki pazar yerlerinde de söz konusu ürünlerin satışına başlandı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Ancak korona virüse karşı tedbir elden bırakılmayacak. Pazar esnafı için daha önce getirilen her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olması ile tezgah başında duran kişinin eldiven ve maske kullanması şartları bu malzemelerin satışı için de geçerli olacak.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına başlanmasıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için zabıta ekipleri pazar denetimlerine devam edecek.

(İHA)

12 Mayıs 2020 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Etimesgut'ta Kızılay'ın kan bağışına yoğun ilgi gösterildi mask
Ankara Etimesgut'ta Kızılay'ın kan bağışına yoğun ilgi gösterildi
Kamu çalışanlarına 18 Mayıs’ta idari izinli verilecek mask
Kamu çalışanlarına 18 Mayıs’ta idari izinli verilecek
Bakan Koca’dan dışarı çıkacak çocuklara mesaj mask
Bakan Koca’dan dışarı çıkacak çocuklara mesaj
Kuzey Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak mask
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

İstanbullular güne sisle uyandı mask
İstanbullular güne sisle uyandı
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı mask
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı mask
Şehit Aykübe Yalçın'ı KKTC’li öğretmenler şarkılarla andı
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı mask
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü mask
7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı mask
Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL