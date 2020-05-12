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Başkan Taşdelen: “Dezenfekte çalışmalarımıza tehlike geçene kadar devam edeceğiz”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Halkımızın sağlığını korumaya yönelik dezenfekte çalışmalarımıza tehlike geçene kadar devam edeceğiz.”

Elif Duman
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Korona günlerinde ilaçlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Çankaya Belediyesi, dükkanlarını açmaya başlayan kuaför ve berberlerde de dezenfekte çalışması yaparak halk sağlığını korumaya yönelik önlemler alıyor.

Çankaya Belediyesi, uzun süren kısıtlamanın ardından ilk kez kepenk kaldıran kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte etmeye başladı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı kalan kuaför ve berberlerin yeniden açılmasıyla birlikte Çankaya Belediyesi de harekete geçti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in talimatıyla kurulan 15 kişiden oluşan ekip dezenfekte çalışması ile hijyen sağlayarak salgın hastalığa karşı önlem alıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkezler detaylı şekilde dezenfekte edilerek halk sağlığına karşı oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Vatandaşların kişisel bakımlarını yapan kuaför ve berberlerin uzun süre kapalı olmasının hem vatandaşları hem de ekonomik olarak işletmecileri mağdur ettiğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu zorlu süreçte berber ve kuaför esnafımıza ekonomik anlamda da gıda kolisi desteği vererek yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi kepenkleri açan esnafımızın sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi için dükkanlarını dezenfekte çalışmasına başladık. Biz her zaman halkımızın yanında olacağız. Halkımızın sağlığını korumaya yönelik dezenfekte çalışmalarımıza tehlike geçene kadar devam edeceğiz” diye konuştu.
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Bugün 11:01 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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