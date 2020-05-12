Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:10 TSİ- Gündem

10. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

MSB: "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

(İHA)

Bugün 12:10 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 günlük sokağa çıkma yasağı Ankara ve 31 ilde uygulanacak mask
4 günlük sokağa çıkma yasağı Ankara ve 31 ilde uygulanacak
“100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz” mask
“100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz”
HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme mask
HSK’dan İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında inceleme
Ankara'da AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklar hareketlendi mask
Ankara'da AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklar hareketlendi
Havaalanında kuyruklar ve oturma alanlarına sosyal mesafe ayarı mask
Havaalanında kuyruklar ve oturma alanlarına sosyal mesafe ayarı
50 gün sonra müşterilerine kavuşan Ankara'lı berberler mutlu mask
50 gün sonra müşterilerine kavuşan Ankara'lı berberler mutlu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

GALERİ

Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor mask
Almanya’da normalleşme süreci devam ediyor
Amatör futbolcuya kapkaç dehşeti kamerada mask
Amatör futbolcuya kapkaç dehşeti kamerada
AVM’ler 50 gün sonra Ankara'da yeniden açıldı mask
AVM’ler 50 gün sonra Ankara'da yeniden açıldı
Eşi ve bebeğini kaybetti: Kurallara uymayanlara tepki gösterdi mask
Eşi ve bebeğini kaybetti: Kurallara uymayanlara tepki gösterdi
Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin örnek odaları tanıtıldı mask
Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin örnek odaları tanıtıldı
Aydın 112 personellerinden ‘Sarı Kahramanlar’ klibi mask
Aydın 112 personellerinden ‘Sarı Kahramanlar’ klibi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL