Ramazanda sağlıklı beslenme için beş altın kural

Gerekli tıbbi tedavi ve beslenme programları düzenlendikten sonra oruç tutulmasının doğru olduğuna işaret eden Medicana International Ankara Hastanesinden Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, "Ayrıca doğru ve dengeli bir beslenme yöntemi ile Ramazan’da şişmanlamak bir yana kilo kaybı bile mümkündür" dedi. Ergazi’nin, bu dönem için özellikle üzerinde durduğu öneriler ise şunlar oldu:

“Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir. Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir. İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir. Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir. Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.”

Örnek bir Ramazan menüsü de veren Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, iftar için su, hurma ya da zeytin, çorba, ızgara, haşlama ya da fırında etli yemek, zeytinyağlı sebze yemeği veya salata, 1-2 dilim ekmek veya 2 küçük parça pide. Ara öğün de 1 kase sütlü, meyveli tatlı veya dondurma veya 1-2 porsiyon meyve bol su ve sağlıklı içecekler. Sahur içinse 1 bardak süt, 1 yumurta, çeşitli peynirler, zeytin, 2 ceviz veya 8-10 badem, meyve (özellikle bol sulu) domates, salatalık, biber, yeşillik, ekmek veya pide, istenirse çay olarak bildirdi.