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Bakanlıktan 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma” konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma” konulu genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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(İHA)

Bugün 13:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

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