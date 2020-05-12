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Bakanlıktan 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma” konulu genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma” konulu genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz