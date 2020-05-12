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Türkiye Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bu sabah meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Afgan halkına başsağlığı diledi.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mübarek Ramazan ayında ve COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

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