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Musiki Muallim Mektebi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ı ağırlıyor

Mamak Belediyesi, her Pazartesi ve her Perşembe sosyal medya ve youtube hesaplarından gerçekleştirdiği “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile doyumsuz Ramazan sohbetlerini Mamaklılarla buluşturmaya devam ediyor.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, her Pazartesi ve her Perşembe sosyal medya ve youtube hesaplarından gerçekleştirdiği “ Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile doyumsuz Ramazan sohbetlerini Mamaklılarla buluşturmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan evlerinden çıkamayan, memleketlerine gidemeyen izleyicilerin online yayın kuşağı olan programın bu Perşembe konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca olacak.  Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı yaklaşık 2 saat sürecek program, Başkan Murat Köse ve Mamak Belediyesi’nin facebook, twitter, instagram ve Mamak Belediyesi youtube hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

El ele veremesek de gönül gönüleyiz

Hayatın her alanında Mamaklıların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle biraz sıkıntılı, biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Bizler de bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri amacıyla özel programlar hazırladık. Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşehrilerimizin evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla bu Ramazan da düzenlediğimiz canlı yayınlarla tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Yarın Musiki Muallim Mektebimiz çok değerli bir konuğu ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç Dr. İbrahim Kalın ve çok kıymetli Fatih Koca hocamız ile hemşehrilerimizin evine konuk olacağız. Bugün el ele veremesek de gönül gönüleyiz. Ramazan demek; teravih demek, iftar sofralarında buluşmak demektir. Maalesef bunları şu anda gerçekleştiremiyoruz.  Sağlığımız ve gelecek güzel günler için sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreci hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız” dedi.
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Bugün 09:30 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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