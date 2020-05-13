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Bugün 09:35 TSİ- Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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(İHA)

Bugün 09:35 TSİ İHA Ankara- Gündem

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