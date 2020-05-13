Bugün 09:35 TSİ- Gündem
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz